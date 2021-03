Verdensstjerne ikke til at kende

Skuespiller Jared Leto har virkelig skiftet udseende i 'House of Gucci'

Det lader til, at skuespilleren Jared Leto er kommet helt i karakter i sin seneste rolle for filmen 'House of Gucci'.

Den 49-årige er spottet på settet, hvor han har skiftet sit ungdommelige udseende ud med en ældre herres.

Han ses på billedet i et lilla jakkesæt med proteser i ansigtet, en hårgrænse, der må siges at være vigende, og grå hår samt makeup, der får ham til at se ældre ud.

Det er dog ikke første gang, at Jared Leto har gået den ekstra mil for en rolle.

Han har tidligere spillet en trans-kvinde i 'Dallas Buyers Club' og Joker i 'Suicide Squad'.

Jared Leto ser normalt en smule yngre ud. Foto: Ritzau Scanpix

Jared Leto spiller designeren Paolo Gucci i den stjernespækkede film, hvor også Adam Driver og Lady Gaga medvirker.

Filmen handler om modeskaberen Maurizio Gucci, der spilles af Adam Driver, og hans ekskone Patrizia Reggiani, der spilles af Lady Gaga, og de hændelser, der indtraf, da Patrizia fik en lejemorder til at slå Maurizio ihjel i 1995.

Myrdede manden

Historien om ægteparret er noget nær tragisk.

De to blev gift i 1973, men i 1985 fortalte Maurizio, at han ville forlade Patrizia for en anden kvinde.

Det tog ekskonen dog ikke særlig pænt og fik sin mand myrdet.

Hun blev dømt til 29 års fængsel.

Deres døtre, Alessandra og Allegra, fik dog nedsat straffen for moderen, da de fortalte, at hun havde en hjernetumor og derfor ikke tænkte klart.

I oktober 2016 blev Patrizia løsladt efter 18 års fængsel.

Filmen, der omhandler de voldsomme hændelser, er instrueret af Ridley Scott.