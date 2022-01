Verdensstjerne: - Jeg blev voldtaget

Joan Collins' første ægtemand bedøvede hende, tiltvang sig sex på første date og forsøgte at sælge hendes krop til gamle rige mænd for 10.000 pund for en nat, fortæller hun i ny dokumentar

Hollywood-fænomenet Joan Collins er efterhånden blevet 88 år gammel, men hukommelsen kniber det ikke med.

Den britiske skuespiller, forfatter og 'Dollars'-stjerne fortæller således i en ny dokumentar på BBC med titlen 'This is Joan Collins' om sit liv og hele fem ægteskaber.

Dokumentaren viser ekstraordinære arkivbilleder og aldrig før set videomateriale, og så er der også en række opsigtsvækkende nyheder i den.

Se traileren herunder. Artiklen fortsætter efterfølgende ...

I en chokerende afsløring hævder hun således, at hendes første mand, Maxwell Reed, som hun giftede sig med i 1952, voldtog hende på deres første date.

Det skriver svenske Aftonbladet, som citerer flere engelske medier.

Reed skulle tilmed have forsøgt at sælge hende til gamle rige mænd for 10.000 pund per nat.

- Han var 31, og jeg var 17 - og jomfru. Jeg vidste, at det ville skabe problemer derhjemme, siger hun i dokumentaren ifølge britiske The Mirror om det tidspunkt, hun mødte Reed og faldt for 'den spændende mand med amerikansk accent'.

Bedøvet med stoffer

Joan Collins beretter i dokumentaren, at hun blev fyldt med det bedøvende stof Rohypnol hjemme hos Maxwell Reed på deres første date, inden hun vågnede på hans stuegulv, mens han havde sex med hende.

- I næste øjeblik lå jeg på sofaen, mens han voldtog mig. På den tid ville min mor have sagt, at jeg 'blev udnyttet.' I dag kalder vi det for voldtægt, siger hun.

Collins følte en stor skyld over det, der var sket, og det var ifølge hende derfor, hun lod voldtægt være voldtægt og giftede sig med sin overfaldsmand.

- Havde jeg ikke været så uvidende om sex og hvordan det burde være, havde jeg ikke gjort det. Men jeg havde en enorm skyldfølelse, lyder det fra Joan Collins.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Joan Collins med sin første mand, Maxwell Reed, der både voltog hende og forsøgte at sælge hendes krop for 10.000 pund. Foto: Ritzau Scanpix

Ægteskabet gjorde dog kun tingene endnu værre.

- Vores bryllupsrejse var en fiasko. Vi så glade ud udadtil, men indeni var jeg et vrag.

Hun erfarede senere, at gemalen tiltrak sig ældre mænds opmærksomhed, og hun skulle snart finde ud af hvorfor.

Flot og afskyelig

Planen var nemlig, at Maxwell Reed ville lade gamle mænd have sex med hende - mod betaling.

- Max fortalte mig: 'De vil betale dig 10.000 pund - og jeg må endda kigge på'. Jeg kiggede på min flotte, afskyelige mand og begyndte at græde, mens jeg sagde: 'Aldrig i livet'.

Kort efter søgte hun om skilsmisse, og parret blev separeret i 1954. De blev dog først endeligt skilt to år senere, hvorefter Reed sagsøgte den noget mere succesfulde kone for at få underholdsbidrag.

Siden løb meget vand gennem åen, men i 1987 giftede Collins sig for femte gang - denne gang med Percy Gibson, der er 32 år yngre end hende.

- Jeg har fundet min sande sjæleven. Og min mand for evigt, har Collins sagt om sit femte ægteskab, efter at være gået så grueligt meget i gennem i sin fire forrige.