Verdensstjerne: - Jeg drak syv aftener om ugen

Gwyneth Paltrow gjorde ikke meget ud af den sunde livsstil under coronanedlukningen

Den amerikanske skuespiller Gwyneth Paltrow gør normalt meget ud af at leve sundt, men under coronanedlukningen løb det 'helt af sporet' for stjernen.

Det fortæller hun ifølge The Mirror i anledning af, at hun har lanceret en ny drink under navnet Buster Paltrow.

- Jeg drak under nedlukningen. Jeg drak syv aftener om ugen og lavede pasta og spiste brød. Jeg løb helt af sporet, siger hun ifølge mediet.

Paltrow, der er kendt for at sælge blandt andet helse- og skønhedsprodukter under sit brand Goop, indrømmer da også, at det ikke var helt sundt.

Den nye drink, hun har opfundet, har til gengæld et twist af sundhed over sig.

- Jeg elsker whisky, og jeg har opfundet denne her fantastiske drink, som hedder Buster Paltrow efter min bedstefar, der elskede Whisky Sour.

- Den er lavet med en god quinoa-whisky fra et destilleri i Tennessee med ahornsirup og citronsaft. Det er himmelsk. Jeg fik to af dem hver aften under nedlukningen, siger Paltrow.

48-årige Gwyneth Paltrow er kendt for sine roller i film som 'Hals store kærlighed', 'Ironman' og 'Shakespeare in Love', men hun har i flere år også tjent millioner på virksomheden Goop.

Foruden helseprodukter, der er blevet kritiseret for ikke at have nogen dokumenteret effekt, har hun også markedsført stearinlys, der skulle dufte som hendes egen vagina.