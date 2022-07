Verdensstjerne måtte til lægen: 'Jeg troede, jeg mistede forstanden'

Mellem tre og fem timers søvn om natten kombineret med en umenneskelig arbejdsbyrde.

Det var ingredienserne, der skubbede Jennifer Lopez ud over kanten, da hun i slutningen af sine 20'ere endte med at bryde helt sammen.

I sit nyhedsbrev, 'On The JLo', fortæller hun åbent om perioden i sit liv, hvor alt foregik i absolut højeste tempo.

'Jeg var på filmoptagelser hele dagen og i studiet hele natten og lavede interviews og filmede videoer i weekenden. Jeg var sidst i 20'erne, og jeg troede, at jeg var uovervindelig', skriver superstjernen i sit nyhedsbrev.

Hun fortæller yderligere, hvordan presset til sidst en dag blev for meget for hende, da hun sad i sin trailer og tænkte på alle de ting, hun skulle den dag.

'Jeg følte mig fysisk lammet, jeg kunne ikke se klart, og så begyndte de fysiske symptomer, jeg havde, at skræmme mig, og frygten blev forstærket.'

Der kan ikke herskre tvivl om, at Jennifer Lopez er en vaskeægte superstjerne. Det cementerede hun i 2020, da hun optrådte som hovednavn ved det ikoniske halvlegsshow til Super Bowl sammen med Shakira. Foto: Shannon Stapleton/Ritzau Scanpix

Måtte til lægen

I nyhedsbrevet forklarer sangerinden, at hendes sikkerhedsvagt hentede hende og kørte hende til lægen, der dog havde opløftende nyheder til den skræmte sangerinde:

'Da jeg kom frem, kunne jeg i det mindste tale igen, og jeg var så bange, at jeg troede, at jeg var ved at miste forstanden. Jeg spurgte lægen, om jeg var ved at blive skør. Han sagde: 'Nej, du er ikke skør. Du har brug for søvn ... få syv til ni timers søvn hver nat, undgå koffein og sørg for at få din træning ind, hvis du skal udføre så meget arbejde'.

Jennifer Lopez fortsætter: 'Nu ved jeg, at det var klassisk panikangst forårsaget af udmattelse, men jeg havde aldrig hørt udtrykket på det tidspunkt'.

Søvn

I dag har Jennifer Lopez indset, hvor alvorlige konsekvenserne kunne være ved at ignorere, hvad menneskets krop og sind havde brug for. Og det har givet hende en nyfunden værdsættelse af den gode, gamle søvn. For siden da har hun forsøgt at leve et sundt og afbalanceret liv.

Hun fortæller i øvrigt i sit nyhedsbrev, at det har en bonusindflydelse på det ydre, når man sådan får sin skønhedssøvn:

'Jeg betragter søvn som en lille tidsmaskine. Nogle gange vågner jeg og siger: 'Wow, jeg har lige taget ti år fra mit ansigt!' Det er, hvad en god nats søvn kan gøre for dig', skriver hun.