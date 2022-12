Verdensstjerne mistede søn: Her er dødsårsagen

For knap en uge siden mistede Tina Turner sin yngste søn. Nu har man fundet dødsårsagen

Den amerikanske sangerinde Tina Turner er i stor sorg, efter hun i sidste uge mistede sin yngste søn, Ronnie Turner.

62-årige Ronnie Turner døde ifølge TMZ fredag morgen, hvor naboer fandt ham ude foran sit hus med vejrtrækningsbesvær.

Nu har man fundet ud af, hvad der ligger til grund for sønnens død. Ifølge Page Six døde Ronnie Turner som følge af komplikationer fra tyktarms- og endetarmskræft.

Ifølge retsmedicineren ved Los Angeles County led Ronnie Turner også af hjerte-kar-sygdom på tidspunktet for sin død.

Ikke til at redde

Man forsøgte at give Ronnie Turner førstehjælp, og der blev tilkaldt professionel hjælp til hans adresse i San Fernando Valley ved Los Angeles.

Annonce:

Men trods den store indsats stod sønnen af verdensstjernen ikke til at redde. 62-årige Ronnie Turner, der i den seneste tid har kæmpet med helbredsproblemer og kræft, blev erklæret død på stedet.

Tina Turner bekræftede selv sin yngste søns død med nedenstående opslag på Facebook.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Og Ronnie Turners kone, Afida Turner, lavede et opslag på Instagram, hvor hun sluttede af med at skrive 'Rest in Paradise' til sin mand gennem 17 år.