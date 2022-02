Verdensstjerne mor for første gang

Det vides endnu ikke, hvilket køn babyen har, men ifølge offentlige optegnelser fremgår det, at Jennifer Lawrence har født sit første barn.

Det skriver TMZ.

Den præcise dato for fødslen kendes ikke, og det er da heller ikke meget, 'Hunger Games'- stjernen har fortalt offentligheden om sin graviditet.

Rygterne begyndte at svirre i sommeren 2021, hvor der blev taget et paparazzibillede af Lawrence sammen med gemalen, Cooke Maroney, hvor det så ud som om, hun havde en rund mave.

Siden voksede den markant, og så var der ingen tvivl om, at hun var gravid.

Artiklen fortsætter under billedet ...

¨

Sådan så Jennifer Lawrence ud i december - få måneder før fødslen. Foto: Evan Agostini/Ritzau Scanpix

Parret blev gift i 2019 på Rhode Island, hvor de holdt en lille ceremoni.

Tidligere har Lawrence udtalt, at Cooke Maroney er 'den bedste mand jeg nogensinde har mødt'.

- Jeg vidste ret hurtigt, at det var ham, der var den eneste ene, og jeg ved godt, det lyder rigtig dumt, men... han er bare den bedste person, jeg nogensinde har kendt, og jeg er meget taknemmelig for, at jeg nu bliver en Maroney, sagde hun forud for brylluppet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Cooke Maroney er faderen til Jennifer Lawrence's første barn. Her på gåtur langs Hudson River i New York i maj sidste år. Foto: Getty

Nærdødsoplevelse

I november 2021 var Jennifer Lawrence på en flyvetur, hvor motorerne pludselig satte ud. Hun fløj med privatfly fra Louisville, Kentucky til New York, da flyet kom i problemer.

- Mit skelet ville være alt, der var tilbage i sædet. Vi skulle alle dø, og jeg begyndte at lægge små mentale telefonsvarerbeskeder til min familie, du ved: 'Jeg har haft et godt liv, jeg undskylder'.

Heldigvis skete der ikke noget alvorligt. Flyet fik en hård landing i Buffalo, hvilket fik de lettere passagerer til at bryde ud i tårer.

Men nu er der altså helt andre glædelige ting i den populære skuespillerindes liv.