Verdensstjerne om sexscener: - Det værste af alt

Den svenske Oscar-belønnede skuespiller Alicia Vikander har efterhånden adskillige film på cv'et, men trods den store erfaring er der en type scener, hun aldrig er blevet fortrolig med.

I et stort interview med magasinet Harper's Bazaar fortæller hun, at de mange sex- og nøgenscener gennem hendes karriere har været noget nær et mareridt at gennemleve.

- Det eneste, man ikke kan improvisere, er en intim scene - man må lave en koreografi og holde sig til den. Det er det værste af alt at lave den slags scener, siger hun i interviewet og tilføjer:

- Jeg er meget komfortabel med min krop, og jeg har lavet en del nøgen- og sexscener, men det er aldrig nemt.

Følte sig utryg

Vikander forklarer videre, at hun ville ønske, der havde eksisteret intimcoaches på filmset, da hun fik sit gennembrud, sådan som man gør brug af i dag.

- Jeg har været i flere situationer, som ikke var okay, og hvor jeg ikke følte, jeg blev beskyttet, siger hun og tilføjer om en specifik episode:

- Alle havde travlt med at gøre deres egne ting, og i midten af det hele sad jeg som skuespiller nøgen i et par timer. Nogen skulle være kommet med en badekåbe, men det gjorde de ikke. Følelsen af, at det ikke var okay, kom først til mig bagefter. Men jeg burde være blevet passet på.

Alicia Vikander vandt en Oscar for sin præstation i 'The Danish Girl'. Hun er også kendt for blandt andet 'Tomb Raider' og 'Ex Machina'.

