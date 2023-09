Verdensstjerne optræder topløs igen: Nøgenhed krævede mod

Kate Winslet blev mobbet efter 'Titanic' for sine 'bløde former', men som 47-årig ignorerer hun al opmærksomhed omkring nøgenhed i forbindelse med sin nyeste film 'Lee', hvor hun kan ses uden en trevl

- Jeg fik kontant at vide, at jeg havde de forkerte former.

Sådan lyder det fra verdensstjernen Kate Winslet i et stort interview med mediet Variety, som hun har lavet i forbindelse med sin nye film 'Lee'.

Filmen, som Kate Winslet både har produceret og spiller hovedrollen i, har netop debuteret på Toronto International Film Festival, hvilket fluks har fået folk til at drømme om Oscar-nominering til 'Titanic'-stjernen.

Ovenstående citat kommer under en snak om de nøgenscener, der er i 'Lee'. Scener, som det har krævet en hel del mod at lave for 47-årige Kate Winslet.

Hun har således i sin karrieres spæde start måtte lægge ører til folks håndende bemærkninger om hendes bløde former og måske lidt for mange kilo på sidebenene i forhold til normen på de kanter.

- Du ved, jeg skulle være virkelig modig for at lade min krop være dens blødeste version af sig selv og ikke gemme mig fra det, siger Winslet til Variety om nøgenscener i 'Lee', hvor hun både er topløs og optræder i bikini.

Kate Winslet er blevet 47 år, og spiller i sin nye film hovedrollen som den berømte fotograf og journalist Lee Miller fra Anden Verdenskrig. Foto: Vanney Le Caer

Skadede ryggen

Under de første optagelser i den franske havn Saint-Maio beskadigede Kate Winslet sin ryg voldsomt.

Det betød, at hun næsten ikke kunne stå op, og da slet ikke holde sig i form, men hun nægtede at lade produktionen blive forsinket.

Hun nægtede også at lade skaden påvirke scener i filmen, hvor hun optræder topløs eller i en bikinitop, selvom skaden forhindrede hende i at træne op til scenerne, hvor hun selvfølgelig gerne ville stå skarpest muligt.

- Og tro mig, folk fra mit eget team ville under optagelserne sige: 'Du vil måske bare sidde lidt op?'. Jeg svarede, 'hvorfor - på grund af af den smule hud, I kan se? Nej, sådan her bliver det!’'.

I samme moment adresserer hun de traumer, der satte sig i hende, da hun blev svinet til som yngre. Noget, der i dag har gjort hende stærkere.

- Jeg ved bedre end at spilde dyrebar energi på at kritisere mit fysiske jeg. Jeg tror, at enhver kvinde er bedre stillet ved bare at sige: Jeg tror på mig selv. Det er lige meget, hvad andre mennesker tænker; det her er den, jeg er - lad os komme videre, siger Winslet.

Winslet siger videre, at hun i dag formår at ignorere medieopmærksomhed omkring sine nøgenscener, efter 'at have været udsat for den mest forfærdelige hetz og bedømmelse':

- Faktisk vil jeg gå så langt som til at sige mobning fra mainstream-medier, da jeg var i 20'erne, siger Winslet og hentyder til den den body shaming, som hun kæmpede med, efter 'Titanic' havde premiere i 1997.