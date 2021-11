Verdensstjerne overrasker: Dukker pludselig op til topmøde

Skuespilleren Leonardo DiCaprio dukkede op til et event i forbindelse med årets klimatopmøde i Glasgow

I denne uge finder FN-Klimatopmødet, COP26, sted i den skotske by Glasgow.

Og i midt i den store begivenhed dukkede en af Hollywoods største stjerner pludselig op.

Iført mundbind og omringet af sikkerhedsvagter lyttede Leonardi DiCaprio nemlig med, da USA's præsident, Joe Biden, og den britiske premierminister, Boris Johnson, fremlagde deres visioner for den grønne omstilling.

Leonardo DiCaprio var omringet af sikkerhedsfolk, da han deltog i FNs klimatopmøde. Foto: PHIL NOBLE/Ritzau Scanpix

Miljøforkæmper

Men det er ikke så pudsigt, at den verdensberømte skuespiller tropper op til klimatopmødet.

Leonardo DiCaprio er kendt som en engageret stemme i klimadebatten, og tilbage i 2014 blev han udnævnt som fredsambassadør for klimaændringer for FN.

Det forventes også, at skuespilleren, der betegner sig selv som miljøforkæmper, vil tale i forbindelse med COP26.

Han deltog også i topmødet sidste år i Madrid, hvor han mødte den unge Greta Thunberg, som han kaldte for 'leader of our time'.

Leonardo DiCaprio har figureret i flere dokumentarer omkring klimaforandringer, og da jordens lunger i 2019 stod i flammer, valgte DiCaprio at donere den nette sum af fem millioner dollars for at bekæmpe skovbrandene i Amazonas.