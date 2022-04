Verdensstjerne overrasker i Ukraine

Angelina Jolie er rejst til Ukraine for at besøge hospitaler og lokale organisationer i forbindelse med krigen

Gæsterne på en café i Ukraine fik sig et overraskende syn, da der pludselig stod et velkendt ansigt midt i det hele.

Angelina Jolie dukkede nemlig smilende op og hilste på folkene midt i caféen, ligesom der også blev skrevet et par autografer til fans.

Det viser et video publiceret på de sociale medier, som BBC også deler.

BBC skriver, at Angelina Jolie rejste til Lviv for at hilse på en række børn, der har været påvirket af krigen, ligesom hun skulle besøge hospitaler og lokale organisationer i området.

Det vides ikke, hvor længe hun har opholdt sig i landet, eller hvor længe hun planlægger at blive der.

Angelina Jolie stiller op til billede med folkene bag Lviv Croissants. Foto: Andriy Galickiy/Ritzau Scanpix

Ikke den første

Angelina Jolie er ikke den første Hollywood-stjerne, der rejser til Ukraine midt under krigen.

Tidligere har blandt andre Sean Penn begivet sig ind i landet i forbindelse med en dokumentarfilm, han arbejder på. Han rejste ind i Ukraine, da krigen brød ud, og en uge senere flygtede han til fods med et par kolleger.

'To kollegaer og jeg vadede mange kilometer til den polske grænse, efter at vi efterlod vores bil i vejsiden. Der er næsten kun kvinder og børn i alle bilerne på dette billede uden noget tegn på, at der er bagage med, og deres bil er det eneste af værdi, de har medbragt,' skrev han på Twitter.

Sean Penn arbejder på en dokumentar omkring Ukraine og krigen mod Rusland. Foto: Jakub Porzycki/Agencja Wyborcza/Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

To af Ekstra Bladets reportere blev i i slutningen af februar beskudt i Ukraine. Hør alle tre afsnit af deres vilde historie i podcasten 'Dårligt nyt fra Østfronten' herunder eller i din podcast-app