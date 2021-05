Verdensstjerne sagsøgt for millioner: Vagina-stearinlys eksploderede igen

Et stearinlys, der dufter af Hollywood-stjernen Gwyneth Paltrows egen vagina, og som hun selv sælger på sin hjemmeside, Goop, er 'eksploderet og sendte høje flammer op i luften' efter at have været tændt i nogle timer.

Sådan lyder det i et søgsmål sendt til det amerikanske firma i mandags ifølge Independent.

Den amerikanske mand, som skulle have købt lyset, der eksploderede, Colby Watson, forklarer, at han købte lyset for 75 dollars på Goops hjemmeside tilbage i januar måned.

Kræver millioner

Han kræver en tredobbelt erstatning samt en godtgørelse på fem millioner dollars, svarende til omkring 30,5 millioner danske kroner, til ham og andre, som 'uvidende har købt defekte og farlige vagina-duftlys'.

I søgsmålet forklarer han, at han tilbage i februar tændte lyset, som stod på hans natbord, hvorefter det eksploderede og sendte høje flammer op i luften, efter det havde været tændt i tre timer.

På virksomhedens hjemmeside er der dog en advarsel, som lyder, at man ikke bør have vagina-lyset tændt i mere end to timer. Denne advarsel vedkender Colby Watson at være opmærksom på, men han mener, at 'virksomheden er bekendt med, at deres lys er defekte', lyder det i søgsmålet.

Det angiveligt eksploderede lys skulle ikke have efterladt nogen personskader, men udelukkende efterladt en sort, brændt ring på natbordet og et ødelagt lys.

Goop afviser: Useriøst

NBC News har tirsdag været i kontakt med virksomheden bag vagina-lyset, som ikke mener, at denne eksplosion har fundet sted, men blot er et forsøg på at få et større pengebeløb ud af virksomheden.

'Vi er sikre på, at dette krav er useriøst og et forsøg på at sikre en overdimensioneret udbetaling fra et pressetungt produkt. Vi står ved de mærker, vi sælger, og sikkerheden ved de produkter, vi sælger', forklarer en talsperson fra Goop til NBC News.

Det er ikke første gang, at det meget omtalte vagina-duftlys er endt i vælten og et søgsmål. Tilbage i januar var der en britisk kvinde, som beskrev samme eksplosion med et billede.

