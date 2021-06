Verdensstjerne sagsøgte sexlegetøj: Nu trækker han i land

Den tidligere Beatles-trommeslager Ringo Starr har trukket sit søgsmål mod en sexlegetøjsfabrikant, der havde døbt et af deres produkter 'Ring O'.

Det sker på baggrund af, at de to parter er nået frem til en aftale, ifølge BBC.

Den 80-årige verdensstjerne argumenterede inden aftalen for, at navnet på virksomhedens produkt simpelthen var for tæt på hans eget, og at det muligvis kunne få folk og fans til at tro, at han var gået ind i sexlegetøjsbranchen.

Desuden var han bange for, at det ville skade hans omdømme.

Derfor gik virksomheden bag 'Ring O'-sexlegetøjet blandt andet med til, at de i fremtiden ikke på nogen måde ville associere deres produkter med den tidligere stjerne, og at der altid skal være et mellemrum mellem 'Ring' og 'O', for at undgå forvirring.