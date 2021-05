Verdensstjerne skal være mor for tredje gang

Den 42-årige skuespiller Jennifer Love Hewit skal være mor for tredje gang.

Det fortæller hun People i eksklusivt interview.

- Vi har altid været åben over for en nummer tre. Men vi havde bestemt ikke tænkt, taget det her skøre år i betragtning, at det behøvede at være lige nu, fortæller hun til mediet, og tilføjer at det kommer som en glædelig overraskelse.

Forudså graviditet

Det er ikke kun skuespilleren og hendes mand, Brian Hallisay, som jubler over nyheden. Selvom graviditeten kom som en overraskelse for dem begge, så var det ene af parrets to børn knap så overrasket.

- En aften lå mine børn og jeg i sengen og så TV, da en reklame for en graviditetstest ruller over skærmen. Ud af ingenting siger min søn så 'Mor, du burde bestille en af dem, i tilfælde af, at du har en baby inde i maven', fortæller Hewitt om sin søn Atticus på fem år.

Og rigtig nok bekræftede en test senere hen, at baby nummer tre er på vej.

Nu er det slut

Selvom skuespilleren holder af at være gravid, så vil baby nummer tre højest sandsynligt være hendes sidste gang.



- Jeg tror ikke, at jeg kunne klare endnu en graviditet. Jeg synes, fem er et godt tal.