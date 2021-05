Verdensstjerne slår utrolig rekord

Den amerikanske popstjerne Ariana Grande overraskede, da det for omtrent en uge siden kom frem, at hun var blevet hemmeligt gift med Dalton Gomez.

Brylluppet foregik i al stilfærdighed med færre end 20 deltagere, men det samme kan ikke siges om de billeder, stjernen har delt af festlighederne på Instagram.

Det ene opslag med bryllupsbilleder har i skrivende stund indkasseret 25,4 millioner likes og er dermed det mest likede billede med mennesker på Instagram.

Opslaget er kun overgået af et billede af et æg, som blev delt med det formål at slå Kylie Jenners rekord for flest likes på et billede. Billedet af ægget har mere end 55 millioner likes.

På tredjepladsen ligger det sidste billede delt af sangeren XXXTentacion, der døde i juni 2018. Og fjerdepladsen indtager verdensstjernen Billie Eilish med billedet af hendes nye, blonde look.

Fyldt med kærlighed

Det var Ariana Grandes manager, der over for flere amerikanske medier kunne bekræfte nyheden om brylluppet.

'De er blevet gift. Det var småt og intimt - færre en 20 personer. Alle var glade, og det var fyldt med kærlighed. Parret og deres familier kunne ikke være gladere', lød det i en udtalelse fra manageren.

På Grandes opslag er det da heller ikke kun likes, der vælter ind. Også kommentarsporet flyder over af lykønskninger til det unge par.

Blandt de mange, der har udtrykt deres begejstring med en kommentar, er de to sangere Lizzo og Zara Larsson. Også skuespilleren Seth Rogen har ønsket tillykke.

27-årige Ariana Grande og 25-årige Dalton Gomez begyndte at date i begyndelsen af 2020. I december 2020 annoncerede de i et opslag på Instagram, at de var blevet forlovet.