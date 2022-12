Verdensstjerne slipper for retssag

Popstjernen Taylor Swift slipper for at starte sit 2023 i en retssal, da sagen om plagiat mod hende er droppet

Taylor Swift har god grund til at tage forskud på både nytårschampagnen og konfetti.

Verdensstjernen slipper nemlig for at begynde sit 2023 med en plagiatsag, der trækker tråde tilbage til 2017, hvor Taylor Swift blev beskyldt for at have stjålet tekstbidder til sit hit 'Shake It Off' fra 2014.

Det skriver flere udenlandske medier, eksempelvis The Guardian.

Swift skulle ifølge anklagen have tyvstjålet tekstbidderne 'playas, they gon' play' og 'haters, they gonna hate' fra gruppen 3LW, der hittede med nummeret 'Playas Gon' Play' tilbage i 2000.

Afvist

'Playas Gon' Play' er skrevet af Sean Hall og Nathan Butler, og det var de to herrer, der tilbage i 2017 startede hele miseren, men et år efter afviste en dommer søgsmålet, fordi det var 'for banalt'.

Den vurdering blev dog appelleret, og året efter var der mere held i sprøjten for sagsøgerne, som fik sagen tippet over til egen fordel ved en domstol, der skulle afgøre, om der fortsat var mulighed for søgsmål.

I slutningen af 2021 afgjorde dommer Michael Fitzgerald så, at der var grundlag for en rettsag. Den skulle have fundet sted i januar 2023.

Men mandag afviste en dommer sagen. Det skete efter en fælles anmodning fra Swifts advokater og sangskriverne, der anklagede hende.

Sagen kan ikke genoptages.