Verdensstjerne smiler igen

Justin Bieber kan - bogstaveligt talt - smile igen efter længere tids sygdom.

Musikverdenen blev efterladt i chok, da verdensstjernen Justin Bieber tidligere på sommeren tonede frem i en video på sin Instagram-profil og fortalte, at han var blevet ramt af en lammelse i den ene side af ansigtet.

Sygdommen, som Justin Bieber blev ramt af, hedder Ramsay Hunt Syndrom, og det fik den canadiske hitmager til af aflyse koncerter på stribe.

Men nu viser nye billeder, at 'Baby'-stjernen i selskab med sin hustru, Hailey Bieber, hygge sig ved vandet, imens han har et smil på læben.

Smukfest

Senere på sommeren er det planen, at Bieber skal skifte vandet ud med den danske bøgeskov. Det sker onsdag 3. august, hvor stjernen skal spille på Smukfest.

Og end ikke en sygdom, der ellers fik verdensstjernen til at aflyse et hav af koncerter, fik Søren Eskildsen, en talsmand for Smukfest, til at frygte at Bieber skulle aflyse.

- Aflysningsperioden omfatter ikke Smukfest. Derfor ønsker vi ham god bedring og ser i høj grad frem til at se ham på bøgescenen til august, lød svaret tidligere på sommeren til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet . . .

Således så Justin Bieber, ramt af Ramsay Hunt, ud tidligere på sommeren. Foto: Reuters

Kort efter, at Justin Bieber blev ramt af Ramsay Hunt Syndrom og dermed blev delvist lammet i ansigtet, var Hailey Bieber ude at give en opmuntrende status på stjernens helbred.

- Han får det bedre dag for dag. Han har det også meget bedre, men det var jo uden tvivl enormt skræmmende og en underlig situation pludselig at være i, sagde fru Bieber i 'Good Morning America' og fortsatte:

– Men han kommer til at få det godt igen. Jeg er bare taknemmelig for, at han er okay.

Og ud fra de nye billeder af Bieber, så ligner det, at han netop har det godt igen.

Halvdelen af Justin Biebers ansigt blev lammet efter en sjælden virusinfektion - bliv klogere på, hvordan han kan få kontrollen tilbage og hvorfor det opstår: Her er alt om Justin Biebers sjældne sygdom