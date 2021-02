Verdensstjerne står frem med ny kæreste

I forbindelse med valentinsdag har Kendall Jenner for første gang vist sin kæreste, basketballspilleren Devin Booker, frem for sine 151 millioner følgere på Instagram.

Det har hun gjort med et billede på sin Instagram-story, hvor de to ligger sammen over et køkkenbord. Et stort smil kan ses på Kendall Jenners læber, mens kæresten ligger over hende.



På Devin Bookers Instagram-story kunne man se et billede af de to sammen til en picnic - også i forbindelse med valentinsdag.

Nu kan de to altså kalde sig 'Instagram-official'.

Smider ALT tøjet

Parret satte gang i rygterne om deres forhold tilbage i april, hvor de sammen tog et roadtrip fra Los Angeles til staten Arizona, skriver People.

Siden da er de blevet set sammen flere gange, men det er ikke før nu, at de to har bekræftet deres forhold.

24-årige Devin Booker er ét år yngre end Kendall Jenner. Foto: Christian Petersen/Ritzau Scanpix

Selvom de to ikke tidligere har bekræftet forholdet, har de heller ikke lagt skjul på det.

Senest, hvor Devin Booker delte et af topmodellens Instagram-opslag på sin egen Instagram-story. Han delte billedet med den simple tekst 'Whew'.



Det opslag Devin Booker delte med sin følgere.

Til dagligt spiller Devin Booker basketball for NBA-holdet Phoenix Suns. Han er med sine 24 år ét år yngre end Kendall Jenner.

