Verdensstjerne taler i Det Hvide Hus

Det var en mand med en mening, der tirsdag aften dansk tid talte i Det Hvide Hus i Washington, da Matthew McConaughey noget overraskende pludselig gik på talerstolen.

Som den første talte han under en pressebriefing, og det var med følelserne siddende udenpå tøj, at han argumenterede for mere våbenkontrol i USA.

Matthew McConaughey stammer fra Uvalde i Texas - byen der for kort tid siden blev offer for et uhyggeligt skoleskyderi, hvor 19 børn og to lærere blev dræbt på Robb Elementary School.

Et vindue

Den 52-årige skuespiller brugte ifølge CNN åbningsminutterne af briefingen på at tale om dem, der døde. Han sagde blandt andet, at han var nødt til at fortælle deres historier for at vise, hvordan der skal handles fremover for at ære deres liv.

- Vi har et vindue af muligheder nu, som vi ikke har haft i før. Et vindue, hvor det ser ud som reel forandring, reel forandring kan ske, sagde McConaughey fra podiet.

Anderledes

Han fortalte desuden, at han tirsdag var til stede i Det Hvide Hus i dag med et håb.

- Jeg er her i dag i håbet om at bruge den energi, fornuft og passion, jeg har, til at forsøge at gøre dette øjeblik til en realitet. For som sagt, dette øjeblik er anderledes.

Inden pressebriefingen var McConaughey til møder med lovgivere på Capitol Hill for at diskutere våbenreformlovgivningen.

Den Oscar-vindende skuespiller overvejede sidste år at stille op som guvernør i Texas. Det valgte han dog at droppe igen - indtil videre i hvert fald.