Verdensstjerne til vennen Putin: Læg våbnene!

Hollywood-skuespilleren Gérard Depardieu, der blev russisk statsborger i 2013, er ikke enig i den russiske præsidents invasion i Ukraine, og han opfordrer kammeraten til dialog og forhandling frem for blodig krig

Den oscarnominerede skuespiller Gérard Depardieu, der normalt er pro Vladimir Putin, er venligt stemt over for den russiske præsident og har russisk statsborgerskab, fordømmer Ruslands invasion af Ukraine.

- Rusland og Ukraine har altid været broderlande. Jeg er imod denne krig, og jeg mener, at vi bør lægge våbnene ned og forhandle, siger han til mediet AFP.

Det samme skriver den 73-årige aldrende eks-Hollywoodstjerne på sin egen Instagram-profil, hvor han har lagt et billede af op af sig selv ledsaget af teksten.

Vækker undren

Udtalelsen fra den franske verdensstjerne er meget uventet, da Depardieu er venner med Ruslands præsident og længe har sagt, at han beundrer ham.

I sidste måned lagde skuespilleren et billede på Instagram, hvor han omfavner Putin, og han sagde i samme moment på fransk tv, at 'man skulle lade Putin være i fred'.

Flyttede til Rusland i protest

Gérard Depardieu vakte en del postyr, da han i 2013 forlod Frankrig og flyttede til Rusland i protest mod et lovforslag om højere skatter til de rige.

Han modtog et russisk pas fra Putin samme år.

I 2015 blev han sortlistet af de ukrainske myndigheder, som forbød ham at besøge Ukraine i en femårig periode, efter at han nægtede at anerkende den tidligere sovjetstats uafhængighed.

Depardieu slog igennem uden for Frankrig i 1990 i komedien 'Green Card' og har siden medvirket i en lang række Hollywood-produktioner.

Han er måske især bredt kendt fra filmatiseringen af 'Cyrano de Bergerac' også fra 1990, hvor han spillede hovedrollen som Cyrano.

