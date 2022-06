Verdensstjerne trækker stikket: - Jeg er udbrændt

Hun kom på de fleste biografgængeres læber i 90'erne med bl.a. actionfilmene 'Speed', 'A Time to Kill' og 'Nettet', og succesen fortsatte op i 00'erne i 'Agent Catwalk'-filmene - blandt mange andre succeser.

Nu føler Hollywood-stjernen, at det må være tid til en pause fra skuespillet på ubestemt tid. Det udtaler hun til The Hollywood Reporter.

- Jeg er så udbrændt, fortæller hun til mediet.

- Jeg er så træt, at jeg er ikke i stand til at træffe sunde, smarte valg, og det ved jeg godt, lyder det.

Langt mellem snapsene

Den 57-årige stjerne har været aktiv skuespiller i over 30 år, men der har trods de mange blockbusters undervejs også været langt mellem snapsene i forhold til traditionelt rigtig store film med hende på rollelisten.

Derfor begyndte hun også at lave mindre, mere nicheprægede film, samtidig med at hun også har medvirket i brede Hollywood-succeser, der ikke gør nogen fortræd og får film-feinschmeckere til at løbe skrigende væk.

Arbejde har hun altså med andre ord bestemt ikke manglet - tværtimod - og det tager hun altså nu konsekvensen af.

Artiklen forsætter under billedet ...

'Bird Box' - en såkaldt Netflix Original fra 2018 med Sandra Bullock i hovedrollen - instrueret af danske Susanne Bier. Foto: Saeed Advani/Netflix

Køleskabet var tomt

Sandra Bullock påpeger, at hun er meget taknemmelig for al succesen, men at hun er bekymret for, hvordan det har påvirket hendes privatliv.

- Arbejdet har altid været der som en tryghed for mig, og jeg har været så heldig. Jeg indså, at det muligvis var ved at blive min achilleshæl. Det var som at åbne et køleskab hele tiden og lede efter noget, der aldrig var i køleskabet, siger hun.

Er du fan af dejlige Sandra Bullock, så fortvivl dog ej. Hun dropper således ikke sit erhverv permanent, men holder blot en længere pause fra de skrå brædder og det hvide lærred:

- Jeg går ikke på pension, men jeg vil bare ikke bruge tid foran kameraet i et stykke tid, lyder det.

Inden stoppet nåede Bullock at indspille den aktuelle film 'Bullet Train' med premiere i august - en rolle, hun overtog fra sangerinden Lady Gaga, der måtte droppe ud af projektet i fjor.

Privat har Bullock to børn, Louis på 11 og Laila på otte,, som hun adopterede, da hun var single. Lige nu er hun dog ikke længere ledig på markedet, idet hun er kæreste med Bryan Randall, 55.

Han kan med andre ord den næste tid nyde ekstra godt af sin verdensberømte flamme.