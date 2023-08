Verdensstjerne trækker undskyldning tilbage

Den amerikanske sanger Ne-Yo udtalte sig forleden om kønsidentitet og forældre til transkønnede børn i et interview med VladTV.

- Jeg kommer bare personligt fra en æra, hvor en mand var en mand, og en kvinde var en kvinde. Der var to køn, og det var bare sådan, jeg rockede, lød det blandt andet fra verdensstjeren.

- Du kan identificere dig som en guldfisk, hvis du har lyst, jeg er ligeglad. Det er ikke min sag. Det bliver min sag, når du prøver at få mig til at lege med.

I interviewet faldt snakken også på de forældre, der støtter deres børn i at identificere sig som en andet køn end det, som de er tildelt ved fødslen.

- Jeg føler, at forældre næsten har glemt, hvad en forælders rolle er.

- Hvornår blev det en god idé at lade en 5-årig, lade en 6-årig eller lade en 12-årig tage en livsændrende beslutning for sig selv?

Startede med at undskylde

I et Twitter-opslag undskyldte sangeren senere for sine kommentarer, som mange fandt dybt kontroversielle.

- Efter megen overvejelse vil jeg gerne udtrykke min dybeste undskyldning til enhver, som jeg kan have såret med mine kommentarer om forældreskab og kønsidentitet', lød det blandt andet på verdenstjernens Twitter-profil.

'Jeg har altid været en fortaler for kærlighed og inklusivitet i LGBT-miljøet, så jeg forstår, hvordan mine kommentarer kunne være blevet tolket som ufølsomme og stødende', fortsatte beskeden.

I en video på sangerens Twitter-profil bliver det dog nu meget tydeligt, at sangeren trækker sin undskyldning tilbage, som han påstår ikke selv at have skrevet.

Artiklen fortsætter under Twitter-opslaget, hvor du også kan se Ne-Yo trække sin undskyldning tilbage.

Trækker undskyldningen tilbage

Undskyldningen nåede ikke at figurere længe på sangerens Twitter-profil, før han i en video gjorde det klart, at han ikke ville undskylde for sine kommentarer, der i øvrigt slet ikke var blevet publiceret af ham selv.

- I har alle brug for at høre dette fra hestens egen mund, starter Ne-Yo videoen og peger på sin mund.

- Jeg undskylder ikke for min holdning på dette område, understreger han.

- Jeg har ret til at føle, som jeg føler. Helt ligesom du har ret til at føle, som du føler, siger sangeren og fortæller samtidig, at han absolut ingen problemer har med LGBT-miljøet.

- Jeg vil aldrig have det godt med, at tillade et barn at tage en beslutning, der kan være skadelig for dets liv. Hvis jeg bliver 'cancelled' af denne grund, så må det være sådan. Måske er det her bare en verden, hvor man ikke har brug for Ne-Yo længere. Det har jeg intet problem med. Jeg skal nok klare mig.

Ne-Yo spiller lørdag på den danske festival AiaSound på Amager. Det er sangerens eneste koncert i Europa i hele 2023.

