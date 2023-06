Verdensstjerne tuller rundt i København

Den canadiske verdensstjerne The Weeknd skal onsdag spille et brag af en koncert i Horsens, men allerede et par dage inden koncerten er det muligt at spotte den karakteristiske canadier i de københavnske gader

Der er ikke længe til, at Abel Tesfaye, bedre kendt under kunstnernavnet The Weeknd, lægger vejen forbi Nordstern Arena i Horsens.

Det er nok de færreste, der ved, hvorfor den canadiske verdensstjernen byder op til stadionkoncert i den jyske by modsat i Royal Arena, hvor han tidligere har givet koncert.

Men det gør han nu alligevel onsdag 14. juni med verdensturnéen 'After Hours Til Dawn', og allerede nu befinder canadieren sig i København forud for den længe ventede stadionkoncert.

På sin Instagram-profil har Tesfaye flittigt delt billeder på sin story af en længere gåtur i de tidlige morgentimer, mens han trasker rundt i hovedstadens gader og stræder.

The Weeknd gav koncert på Roskilde Festival foran en tætpakket Dyrskueplads på Orange Scene. Foto: Thomas Borberg

'The Weeknd's sightseeing-tur har, så vidt billederne viser, fået The Weeknd forbi flere varemærker i den danske hovedstad.

Ført an af en taxatur, hvor sangstjernen var overrasket over den lyse nattehimmel, gik turen forbi Københavns Indre Søer, mens solen var på vej frem fra træerne, der omkranser det populære 'skal vi gå en tur på første date'-lokation.

Da The Weeknd sidst gav koncert i Royal Arena med et svævende lyssværd som scenografi, og denne gang har canadieren en hel metropol i ryggen Foto: Paul R. Giunta/Ritzau Scanpix

Så gik canadieren en tur op ad strøget, hvor festglade unge danskere var på retur fra det københavnske natteliv. Før den 33-årige verdensstjerne med ethiopiske rødder sluttede sin sightseeing-story ved Christiansborg Slotsplads.

Ligesom til Harry Styles-koncerterne tilbage i maj, forbereder Horsens sig til en massiv folkefest, men også et trafikalt helvede for indbyggerne, der bor i og omkring den jyske by.

Her bliver det også spændende at se, om koncertens afvikling kommer til at være lydmæssigt forstyrrende for de betalende koncertgængere. Det var nemlig tilfældet, da Styles bød op til mangfoldig sing-a-long fest på Nordstern Arena.