Verdensstjerne udsætter World Tour, igen

Shawn Mendes trækker stikket på sin turné, han har nemlig brug for at passe på sit mentale helbred.

Han har kun nået at turnere en uge, før han meddeler, at han udskyder de næste tre ugers shows på hans Wonder World Tour. Det skriver popstjernen på sin Instagram.

Turnéen var i forvejen skubbet tilbage på grund af coronapandemien, men nu må hans fans vente endnu længere tid.

'Jeg følte, jeg var klar til at optræde igen, men den beslutning var for tidlig', skriver Shawn Mendes.

I opslaget skriver han, at han har rejst rundt og optrådt foran publikum, siden han var 15 år gammel, og at det har været svært for ham at været væk fra sin familie og venner.

'Jeg har brug for tid til at fokusere på mig selv og passe på mit helbred'.

Skuffer danske fans

Shawn Mendes skulle rigtig havde indledt sin verdensturné i København tidligere på året, men grundet corona har man valgt at rykke koncerten til 2023.

Den nye dato i Danmark bliver torsdag 13. juli 2023.

'Med logistikken, rejserne og usikre restriktioner på de europæiske spillesteder grundet pandemien, var vi tvunget til at træffe den svære beslutning at rykke denne del af turnéen.'

'Jeg undskylder, at det ikke vil være muligt at se jer før', skrev Shawn Mendes dengang på Instagram.

