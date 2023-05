Verdensstjerne viser ny kæreste frem

- For mig er det her det første år i meget lang tid, hvor jeg ikke har været i et forhold.

Sådan lød det fra 'Cold heart'-sangerinden Dua Lipa i efteråret sidste år i podcasten 'Dua Lipa: At Your Service', hvor hun samtidig gjorde klart, at det 'virkelig havde været fantastisk'.

Men nu tyder noget på, at der er nye toner, og Amors pil har ramt Dua Lipa. Hun havde i hvert fald en +1 med til dette års Cannes Film Festival, der ruller derudad i disse dage.

Dua Lipa og Romain Gavras, der er en fransk filminstruktør. Foto: Ritzau Scanpix / Patricia De Melo Moreira

På den røde løber stod Dua Lipa nemlig med 41-årige Romain Gavras, der er en fransk filminstruktør og står bag musikvideoer som eksempelvis 'No Church in the Wild', som synges af Kanye Wests og Jay Z.

Ifølge Daily Mail har Dua Lipa tidligere bekræftet, at hun og Romain Gavras datede.

Dua Lipa ankom på den røde løber med Romain Gavras til Cannes Film festival, der ruller derudad i disse dage. Foto: Ritzau Scanpix / Patericia De Melo Moreira

Dua Lipa har vundet en lang række priser - herunder tre Grammy'er - ligesom hun er indehaveren af en Guinness-verdensrekord. I 2020 slog hun rekorden for at være den kvindelige sangerinde med flest solgte billetter til en livestream-koncert.

Sidste år var der rygter om, at hun dannede par med Trevor Noah, der er tv-vært og komiker og især kendt fra programmet 'The Daily Show', som han overtog i 2015 fra Jon Stewart. Dua Lipa afviste dog, at de var kærester.

Det er første gang at parret offentligt viser sig sammen. Foto: Ritzau Scanpix / Loic Venance

Dua Lipa var sidste år i Danmark, hvor hun indtog Orange scene. En præstation som Ekstra Bladets musik-anmelder Thomas Treo gav to stjerner. Læs hele anmeldelsen her.

