Verdenstjerne frygter for sit liv

Den verdenskendte sangerinde Ariana Grande frygter for sin og familiens sikkerhed, da en mand jævnligt dukker op ved hendes ellers hemmelige adresse.

Det skriver flere medier, heriblandt Pagesix, der har fået fat i retsdokumenterne.

Verdensstjernens sikkerhedsvagt stoppede for nyligt den formodede gerningsmand, Aharon Brown, ved Grandes hjem, hvor han angiveligt havde medbragt en jagtkniv.

Ifølge retsdokumenterne skulle gerningsmanden have råbt 'Jeg slår fucking både dig og hende ihjel'.

Den 28-årige popstjerne fortæller i retten, at besøgene i starten var sporadiske, men at de efterhånden er blevet en daglig ting og nogle gange op til flere besøg på en dag.

'Det skræmmer mig, at mr. Brown har kunne opstøve min andresse. Hans trusler gør, at jeg frygter for min og min families sikkerhed,' fortæller Ariana Grande i retten.

Polititilhold

En dommer har givet Brown et midlertidig polititilhold. Han er stadig i politiets varetægt.

Ifølge kriminalbetjent Peter Doomanis udgør Aharon Brown en stor fare for sangerinden.

Og det er Ariana Grandes tourmanager, Roshad Ismail, enig i.

'Hans stalking er intensiveret over tid. Det er min opfattelse, at han vil fortsætte med sin opførsel, når han bliver løsladt fra politiets varetægt.'