Video chokerer: Festede løs

Skuespilleren fyrede den af til Oscar-efterfesten efter at have slået Chris Rock. Det viser en video, der er i omløb på de sociale medier

Will Smith stjal i den grad Oscar-showet og fik sit navn på alles læber, da han gav Chris Rock en syngende lussing på scenen, efter han blev fornærmet over en joke om sin hustru, Jada Pinkett Smith.

Det lader dog til, at 53-årige Smith var upåvirket af hændelsen, da han festede for fuldt blus til efterfesten i Hollywood - kun få timer efter det bizarre optrin - med et stort følge, som straks indtog dansegulvet ved deres ankomst.

Det skriver en række internationale medier, herunder New Yok Post.

Tweets fra Variety-redaktørerne Marc Malkin og Ramin Seetodeh viser ligeledes, hvordan Smith med Jada Pinkett Smith ved sin side sang lystigt med og dansede, mens dj'en spillede hans sange 'Gettin' Jiggy Wit It' og 'Miami'.

Fejrer på livet løs

Videoen, hvor Will Smith fyrer den af på dansegulvet, forarger blandt andre journalisten Gene Kang.

'Rystende. Lader som om, han ikke lige har slået Chris Rock', skriver han på Twitter.

Hvis Will Smith fortrød sin handling bare det mindste, viste han det i hvert fald ikke. Marc Malkin fra Variety melder ligeledes om en glad Smith, der fejrede sin Oscar-statuette.

'Spurgte Will Smith, hvordan han har det, og han sagde: 'Det hele er kærlighed'', skriver Mailkin til fire billeder af den festende skuespiller, der holder godt fast i sin gyldne statue, som han vandt for præstationen i 'King Richard'.

Få timer forinden overskyggede Smith den 94. Oscar-uddeling, da han stormede scenen og slog Chris Rock. Han undskyldte efterfølgende i sin takketale over for akademiet og sine med-nominerede, dog uden at nævne Chris Rock med et eneste ord.

