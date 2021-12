Vidne i retssag: Skulle massere Epstein nøgen

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Den højtprofilerede retssag mod Jeffrey Epsteins højre hånd, Ghislaine Maxell, er i fuld gang.

59-årige Maxwell er tiltalt for at have hjulpet den skandaleramte finansmand Jeffrey Epstein med at rekruttere og misbruge unge piger seksuelt i 90'erne og 00'erne.

En kvinde under pseudonymet 'Kate' indtog mandag vidneskranken, hvor hun berettede om de ting, som Ghislaine Maxwell og Jeffery Epstein angiveligt har udsat hende for, da hun var omkring 18 år gammel.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt New York Post og Daily Mail.

'Kate' er ikke en del af de fire kvinder, som anklager Maxwell for grooming, og hun er derfor kun vidne i sagen.

Hun mødte Maxwell som 17-årig under en tur til Paris med sin daværende kæreste, som introducerede de to for hinanden.

I sit vidneudsagn forklarer 'Kate', at hun i starten så Maxwell som en ven og følte sig ønsket og speciel i kraft af sit venskab med jetsetteren.

Den 44-årige kvinde ville ikke stå frem med sit rigtige navn for at beskytte sin familie. Foto: Jane Rosenberg // Ritzau Scanpix

Hans favorit

Men venskabet tog en drejning.

Ifølge den nu 44-årige 'Kate' blev hun af Maxwell flere gange inviteret over for at massere en nøgen Jeffrey Epstein.

Hun blev også bedt om at iføre sig et stuepige-kostume, når hun skulle se rigmanden.

Og efter de seksuelle møder med Epstein ville Maxwell spørge den unge 'Kate', om hun havde haft det sjovt og forsikre hende om, at hun var en god pige og hans favorit, forklarer hun.

Angiveligt skulle Ghislaine Maxwell også have spurgt 'Kate', om hun kendte nogen, der kunne udføre oralsex på Epstein.

Under forhøret indrømmer 'Kate', at hun i sine 20'ere var afhængig af stoffer som kokain, sovepiller og alkohol. Men hun afviser, at det har haft nogen effekt på hendes hukommelse.

Nægter sig skyldig

Ghislaine Maxwell, der blev anholdt i juli 2020, kan risikere op til 80 år i fængsel, hvis hun bliver kendt skyldig. Hun fastholder, at hun ikke er skyldig i nogen forbrydelse.

Jeffrey Epstein blev i juli 2019 anklaget for menneskehandel og for seksuelt overgreb mod snesevis af piger og kvinder.

Han blev fængslet, men hængte sig selv i sin celle i august samme år.