Vidne: Ville putte hund i mikroovn

Retssagen mellem Johnny Depp og Amber Heard byder hver dag på en bizar eller vanvittig detalje fra deres mildt sagt stormfulde ægteskab.

Under seneste retsmøde blev tilhørerne heller ikke snydt for absurditeter.

Her var Amber Heards søster, Whitney Henriquez, indkaldt som vidne i Fairfax Countys retsbygning.

Hun fortalte blandt andet om et skænderi mellem det nu tidligere ægtepar, der varede i timevis og først sluttede, da Johnny Depp skulle afsted på optagelse.

Både Heard og søsteren tog med ham.

Ud af vinduet

Under køreturen gav Depp de to søstre noget af et chok.

- Amber og Johnny sad bagi, jeg sad foran sammen med Sterling, chaufføren. Lige pludselig hørte jeg, at vinduet bagi bliver åbnet, og Johnny holder vores hund ud ad vinduet. Jeg frøs, jeg var bange, sagde hun i retten og fortsatte:

- Jeg vidste, hvor beruset han var, og hunden var meget lille ... Jeg tænkte, at hvis den bevægede sig, eller hvis han tabte den på en eller anden måde, ville den bare falde ud ad vinduet, fortalte Whitney Henriquez.

Amber Heard har tidligere i retten fortalt om netop denne episode, men ikke om, hvad der efterfølgende skete. Det gjorde hendes søster til gengæld.

Whitney Henriquez fortalte retten om Johnny Depps joke. Foto: Ritzau Scanpix

Da Depp hev den lille hund ind i bilen igen, grinede han ifølge Whitney Henriquez hånligt.

- Derefter fyrede han en vittighed af om, at han ville putte hende i mikroovnen, siger Henriquez om den lille yorkshireterrier Boo, der også tidligere har været draget ind i retssagen.

Det skete i den vanvittige episode fra forleden om, at Amber Heard efter et skænderi skulle have skidt i parrets seng.

I retten forklarede Heard, at Boo måtte have gjort det, da hunden har haft problemer med maven, siden Johnny Depp gav den hash at spise, da den var hvalp. Ifølge Heard i hvert fald.