Vil erklæres single

Sidste år besluttede Kelly Clarkson at lade sig skille fra Brandon Blackstock. Nu vil hun erklæres juridisk single

Parrets skilsmissesag har varet i lidt over et år, og nu ønsker sangerinden Kelly Clarkson, at selve bruddet skal være officielt.

Derfor har hun anmodet retten i Los Angeles om at blive erklæret officielt skilt fra eksmanden Brandon Blackstock.

Det skriver People.

'Vi fortjener begge muligheden for at skabe os et nyt liv', skriver Kelly Clarkson i deklarationen.

Sidste år fik sangerinden forældremyndighed over deres to børn. Men rent økonomisk er kampen mellem dem langt fra slut. Ægtefællebidrag og børnepenge er uafsluttede kapitler.

Kelly Clarkson og Brandong Blackstock har sammen to børn. Foto: Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx

Og spørgsmålet om ægtefællebidrag skiller vandene. Brandon Blackstock ønsker nemlig et ægtefællebidrag på knap tre millioner danske kroner om måneden.

Men Kelly Clarkson nægter at betale en eneste krone i ægtefællebidrag.

Parret blev gift i 2013, og syv år senere søgte hun så om skilsmisse.