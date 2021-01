Vil fodres til løverne: Zoo nægter

Komikeren Ricky Gervais har ønsket at blive spist af løverne i London Zoo, når han dør. Den zoologiske have er dog ikke så begejstret for idéen

Komiker og fortaler for dyrenes rettigheder Ricky Gervais ønsker at 'give tilbage', når han engang skal dø.

- Jeg tænkte, det ville være godt bare at blive fodret til løverne i London Zoo, fortalte Ricky Gervais i showet 'Conan'.

- Jeg ville elske at se turisternes ansigtsudtryk, når de kaster denne døde, fede, nøgne 73-årige - måske, hvis jeg er heldig - til løverne, lød det fortsat.

- For sej til løverne

London Zoo er dog ikke helt så vild med idéen.

- Jeg tænker, at Ricky måske er lidt for sej til vores løver, forklarer direktøren for London Zoo, Kathryn England, til The Sun.

Hun tilføjer dog, at der er rig mulighed for at 'give tilbage'.

- Vi har haft økonomiske udfordringer under nedlukningerne, så hvis nogen vil 'give tilbage', byder vi donationer velkommen, der også vil hjælpe til at holde vores løver mætte med en mere passende diet.

