Vil gøre op med 'skæve' kønsroller

Skuespilleren Natalie Portman har kastet sig ud i karrieren som børnebogsforfatter med et helt særligt formål.

I sin bog 'Natalie Portman's Fables' vil hun nemlig tage et opgør med de kønsroller, der fremgår i klassiske eventyr, hvor det ofte er mandlige karakterer, der er i fokus.

Det fortæller hun i et interview med det britiske magasin Hello! ifølge Daily Mail.

- Alle bøger og film burde reflektere den virkelige verden bedre i stedet for det her helt skæve syn på kønsroller, siger hun og fortsætter:

- Drenge skal se, at kvinder har en lang række muligheder, som er åbne for dem, for at de kan forstå, hvordan de tænker, føler og hvordan de oplever verden.

Beslutningen om at skrive sine historier til børn på en anderledes måde har hun truffet, fordi hun i forvejen var opmærksom på, hvordan hun læste højt for sine egen børn.

- Jeg blev opmærksom på, at jeg ændrede stedordene i flere bøger, fordi der er så mange af dem, der overvejende har mandlige karakterer, hvilket slet ikke passer med virkeligheden, siger hun.

Forskellige kvindetyper

Natalie Portman forklarer dog, at hun heller ikke mener, at samtlige kvindelige karakterer skal være helte.

Tværtimod skal der også være kvindelige karakterer, der tvivler på sig selv og begår fejl.

- Der er så mange, der siger ting som 'Kvinder er stærkere og bedre ledere', og tror, de kommer med et feministisk synspunkt. Men det er begrænsende for kvinder - for alle - at blive sat op på en piedestal, siger hun.

Natalie Portman, 39, har datteren Amalia, 4, og sønnen Aleph, 9.