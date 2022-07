Vil have børn

Pete Davidson, der kærester rundt med Kim Kardashian, drømmer om at få børn

Komiker Pete Davidson kalder sig for en 'familiemand' og glæder sig til rollen som far.

Det åbnede Davidson op for i et nyt interview med U.S Weekly.

- Min yndlingsting nogensinde, som jeg ikke har opnået endnu, er, at jeg gerne vil have et barn. Det er min drøm, afslørede komikeren, der videre fortalte, at det er dét, han forbereder sig på, så det bliver nemmere, når det en dag sker.

Davidson har da også rig mulighed for at øve og forberede sig på forældrerollen, idet han er 'bonus-far' for fire børn.

I foråret gjorde Kim Kardashian det, som rygterne længe havde svirret om, officielt. Nemlig at hun og Davidson er kærester. Det gjorde verdensstjernen med et opslag på Instagram.

Kim Kardashian har fire børn, North, Saint, Chicago og Psalm, med eksmanden, Kanye West, som hun var i gang med at blive skilt fra, da hun mødte Davidson, det fortæller stjernen i familiens nye realityserie 'The Kardashians', der i Danmark kan ses på Disney+.

Her fortæller Kim Kardashian, at hun egentlig slet ikke ledte efter et seriøst forhold, netop fordi, hun var midt i en skilsmisse fra rapperen Kanye West.

I selvsamme afsnit røber Kardashian, at hun gik efter hans store penis.