Vil ikke efterlade arv

Daniel Craig er for mange kendt som ham, der spiller James Bond i den verdenskendte filmserie. Den britiske skuespiller er anslået til at have en formue på intet mindre end 160 millioner dollars, hvilket svarer til lidt over en milliard danske kroner.

Men i et interview til Candis Magazine, fortæller han, at han ikke har planer om at overlade mange penge til hans børn.

53-årig Daniel Craig og hans kone har tilsammen tre børn, hvor ét af dem er fælles, men hvis det står til James Bond-skuespilleren, skal pengene bruges eller gives væk inden, han stiller træskoene.

- Jeg vil ikke efterlade en stor sum penge til den næste generation. Jeg synes arv er usmageligt, siger Daniel Craig.

De tre børn skal derfor ikke regne med at kunne se deres bankkonto eksplodere, den dag deres forældre ikke er her mere.

- Er der ikke et gammelt ordsprog, der siger: Hvis du dør rig, har du fejlet? Tilføjede Craig i interviewet.

Størstedelen af Craigs formue er ikke overraskende kommet fra hans medvirken i James Bond-filmene.

Den britiske stjerneskuespiller har spillet Agent 007 i de seneste fire James Bond film, og skal også spille hovedrollen i 'No Time to Die', der udkommer til oktober i år.

Det bliver i den kommende film, sidste gang, fans får fornøjelsen af at se Daniel Craig i rollen som James Bond. Han er angiveligt blevet betalt 25 millioner dollars for at gentage sin rolle i den kommende film.