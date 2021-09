Vil ikke kaldes mor

Musikeren Grimes fik sidste år en søn sammen med kæresten Elon Musk.

Men selvom hun er blevet mor, ønsker hun ikke at blive kaldt det af sin søn.

Det fortæller hun til Vogue i forbindelse med dette års Met Galla.

- Jeg tror, at det med at få et barn var en genfødsel for mig artistisk. Det er underligt for mig at sige, at jeg er mor. Jeg kan ikke identificere mig med det ord, fortæller hun indledningsvist og fortsætter:

- Det er virkelig underligt fordi X (hendes søn red.) kalder mig 'Claire', han siger ikke 'mor', og jeg tror, det er fordi, han kan fornemme, at jeg ikke kan lide ordet 'mor, lyder det.

Hun fortæller, at hun egentlig ikke ved, hvorfor hun ikke kan lide ordet, men at hun bare ikke opfatter sig selv som mor.

Det er Claire Elise Bouchers første barn, mens Elon Musk har fem børn fra tidligere.