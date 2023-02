Vil ikke lave flere sexscener

Seriestjernen Penn Badgley har bedt om at blive fritaget for at smide tøjet og dyrke sex i den kommende sæson af 'You'. Det sker bl.a. på grund af ægteskabet med hans kone, Domino

Kvinder med hang til Penn Badgleys nøgne krop må enten nøjes med de tidligere sæsoner af 'You' eller finde nøgne herrekroppe i helt nye serier.

Badgley oplyser således nu, at han har bedt 'You'-instruktøren Sera Gamble om at blive fritaget for flere af de afklædte og dampende scener.

Helt konkret har han bedt om at blive fritaget for sexscenerne i den kommende sæson fire.

Det er på grund af fruen, Domino Kirke, at Penn Badgley vil skære ned på sex på lærredet. Foto: Aria Isadora/BFA.com/REX

Skuespilleren, der spiller den charmerende dræber Joe Goldberg i Netflix-serien, forklarer, at han ønsker at nedtone mængden af intime scener på grund af sit ægteskab med sangeren Domino Kirke.

- Jeg spurgte Sera Gamble, om det ikke var muligt at slippe for de intime scener, siger Badgley i podcasten Podcrushed.

Han tilføjer:

- Det var faktisk en beslutning, jeg tog, før vi gik i gang. Jeg tror ikke, at jeg har nævnt det tidligere, men et af mine væsentlige argumenter for at dæmpe sexscener er, at jeg måske ikke fremover kun vil have en karriere, hvor jeg spiller førsteelsker.

Penn Badgley slår fast, at troskab i alle forhold er vigtigt for ham.

- Især i mit ægteskab er det vigtigt for mig. Derfor er jeg nået til et punkt, hvor jeg ikke længere vil lave sexscener.