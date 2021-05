Vil løslades igen: - Jeg har kræft

Joe Exotic fortæller på Twitter, at han er blevet ramt af prostatakræft - en sygdom, han angiveligt tidligere har løjet om at have

Joe Exotic har forsøgt at slippe ud af sin fængselsdom på flere forskellige måder, siden han blev dømt for blandt andet at hyre en lejemorder til at gøre det af med rivalen Carole Baskin - et drama, som Netflix-seerne har set i 'Tiger King'.

Nu tigger han igen om at blive benådet fra den 22 år lange fængselsdom. Denne gang fordi han er blevet ramt af prostatakræft.

Det fortæller Joe Exotic selv på Twitter, hvor han skriver, at han er blevet undersøgt i fængslet, hvor hans såkaldte PSA-tal var alt for høje.

'Min krop er træt, jeg har tabt enormt mange kilo, mine sår i munden er ude af kontrol, og jeg kaster mere op, end jeg spiser,' skriver han.

Han fortsætter med at fortælle, at han håber på, at kræftsygdommen kan være med til at få ham løsladt fra fængslet. Derfor har han givet beviserne til sin advokat, John Phillips.

'Jeg har ikke brug for medlidenhed, men jeg har brug for, at når John Phillips får de beviser, han arbejder på at skaffe, så skal verden hjælpe ham med at få præsident Biden, vicepræsident Harris og statsadvokaten til at lytte til beviserne og indse, at det ikke kun er blandt almindelige betjente, at korruptionen er ude af kontrol.'

'Det er også Justitsministeriet, og han (præsident Joe Biden, red.) skal gøre det rette og underskrive den benådning, som Trump droppede, så jeg kan tage hjem og få ordentlig medicinsk behandling og ordentlig mad,' skriver Joe Exotic og fortsætter med at takke alle følgerne for støtten.

Beskyldt for at lyve

Forfatteren Robert Moor tilbragte inden Netflix-dokumentaren masser af tid med Joe Exotic og tigerkongens omgangskreds, da han lavede en podcast omkring stor set det samme, der i 2020 holdt millioner klistret til skærmene.

Og ifølge ham er det ikke første gang, Joe Exotic har fortalt folk, at han er ramt af prostatakræft. Det fortalte Robert Moor på Twitter i marts 2020, da 'Tiger King' ramte Netflix.

I tråden fortalte forfatteren, at Joe Exotic engang fortalte folk, at han var blevet ramt af prostata- og knoglemarvskræft. Han startede en indsamling og delte flere billeder af sig selv på sociale medier, hvor han var på hospitalet.

Ifølge Robert Moor var løgnene om sygdommen et forsøg på at tjene penge - og i virkeligheden led tigerkongen blot af en prostatainfektion, dehydrering og herpes.

Joe Exotic fortæller nu, at fængslet har godkendt yderligere undersøgelser af kræftsygdommen, der skal fastslå, hvilket stadie kræften er i. Og altså formentlig også, om den er god nok.

Hans advokat, John Phillips, bekræfter over for TMZ, at der skal foretages yderligere undersøgelser af Joe Exotic.