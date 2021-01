Vil markere jubilæum med koncerter

Den verdenskendte pop-gruppe, Spice Girls, er helt sikkert klar til en tour, så snart corona-restriktionerne tillader det.

Det fortæller Mel B, der er en af de fem verdenskendte Spice Girls, ifølge engelske Mirror.

Den 45-årige sangerinde fortæller samtidig, at gruppen var i gang med at planlægge en række koncerter i forbindelse med deres 25 års jubilæum.

- Jeg ville elske det. Så snart reglerne tillader det, siger Mel B, der har det borgerlige navn Melanie Brown.

Spice Girls, der normalt er en gruppe på fem, optrådte i 2019 som firkløver, da det ikke lykkedes gruppen at lokke Victoria Beckham tilbage.

Sådan annoncerede de fire deres tilbagevenden til scenen.

Mel B fortæller, at hun denne gang håber, at hun kan overtale Beckham til at deltage i koncerterne.

Grundet den nuværende verdenssituation med restriktioner indrømmer hun, at det kan være svært at planlægge noget.

- Indtil virussen er under kontrol, tror jeg ikke, der er nogen, der med sikkerhed kan sige, at de tager på tour, fortæller hun.

Alle fem Spice Girls var på scenen, da de optrådte under den aflsuttende ceremoni til De Olympiske Lege i London i 2012. Foto: Kristy Wigglesworth/Ritzau Scanpix

- Når det kommer til at sætte et show sammen, ved jeg ikke, hvordan folk skal kunne gøre det uden de gældende retningslinjer og informationer, fordi tingene ændre sig ugentligt. Vi er helt sikkert klar - det handler bare om timing og sikkerhed.

Victoria gentager: Nej til Spice Girls

Mel B fortæller, at hun tumler med planerne om at starte hendes eget tv-show.

Hun har ideerne, men hun ved endnu ikke, hvordan tingene kommer til at se ud. Coronarestriktionerne gør det svært at sætte noget i produktion.

