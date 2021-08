Vil sagsøge ekskonen for stort millionbeløb

Johnny Depp har fået grønt lys til at sagsøge ekskonen for injurier

Den kontroversielle skuespiller Johnny Depp har følt sig uønsket i Hollywood efter anklagerne om, at han skulle have mishandlet sin ekskone Amber Heard.

Og nu har den 58-årige Hollywood-stjerne, af retten i Virginia, fået lov til at sagsøge Amber Heard for injurier.

Det skriver flere medier, heriblandt New York Post.

Johnny Depp tabte sidste år en retssag mod det britiske medie The Sun. Avisen havde kaldt ham for hustrumishandler, hvilket fik ham til at sagsøge mediet.

34-årige Amber Heard har derfor forsøgt at få retten i Virginia til at droppe injuriesagen mod hende.

Men det er altså ikke lykkedes, da dommeren mener, at de to sager er vidt forskellige.

Sagsøger for kæmpe millionbeløb

Johnny Depp har hele tiden benægtet at skulle have mishandlet sin kone, og skuespilleren vil nu forsøge at rense sit navn ved at sagsøge ekskonen for intet mindre end 50 millioner dollars, svarende til 317 millioner kroner.

Johnny Depp og Amber Heard blev i gift i 2015, men allerede året efter gik skuespiller-parret fra hinanden.