Vil skifte navn

Kayne West vil have rettens ord for, at han fremover blot kan hedde Ye

Det er tre år siden, Kanye West på sociale medier meddelte, at han fremover ønskede at gå under navnet Ye - et ord, der bruges i Biblen, som han de seneste år er blevet glad for.

Og nu vil den 44-årige rapper, der ligger i skilsmisse med Kim Kardashian, også have gjort Ye til sit officielle navn.

Derfor har han nu indgivet en officiel ansøgning om navnetskiftet. Fremover ønsker han udelukkende at hedde Ye - helt uden efternavn.

Ansøgningen blev ifølge AP indgivet til Los Angeles Superior Court tirsdag.

Som begrundelse for ønsket om navneforandring angiver rapperen 'personlige årsager'.

Det er nu op til en dommer at afgøre, om han får sit ønske opfyldt.

West - eller Ye, om man vil - er i øvrigt aktuel med albummet 'Donda', som er opkaldt efter hans afdøde mor.

Ifølge Apple Music slippes det fri på fredag, 27. august.