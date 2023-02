Vil slukke for stjernes respirator: 'Der er intet håb tilbage'

Familien er blevet anbefalet at træffe en beslutning om om at ende Tom Sizemores liv, efter at han blev indlagt med en hjerneblødning 18. februar. Siden har han ligget i koma, og lægerne mener ikke, der er nogen chance for helbredelse

Hollywood-stjernen Tom Sizemore har intet håb om at komme sig, efter at han 18. februar blev indlagt på hospitalet med en alvorlig hjerneblødning.

Det udtaler hans familie, som bekræfter, at de er blevet bedt om at træffe en vigtig beslutning om, hvorvidt de ønsker at afslutte 'Saving Private Ryan'-skuespillerens liv og slukke for hans respirator.

Den 61-årige skuespiller har ligget i koma på intensivafdelingen i Providence Saint Joseph Medical Center i Los Angeles i nogle uger, og siden har fans higet efter gode nyheder om stjernen.

Men de kommer altså ikke - tværtimod.

Mandag aften udsendte Sizemores repræsentant, Charles Lago, en erklæring, der afslører, at der ikke er nogen chance for Sizemores helbredelse.

Sådan så det ud, da Tom Sizemore i 1998 gav den som soldat i Tom Hanks-storfilmen 'Saving Private Ryan'. Foto: Dreamworks/Amblin/Universal

Det skriver The Guardian.

'I dag informerede lægerne hans familie om, at der ikke er mere håb, og de har anbefalet en beslutning om at ende hans liv. Familien er nu ved at tage stilling til det, og en yderligere erklæring vil blive udsendt på onsdag', udtalter Lago.

Han fortsætter:

'Vi beder om privatlivets fred for hans familie i denne svære tid, og de ønsker at takke alle for de hundredvis af beskeder om støtte og bønner, der er blevet modtaget'.

Tom Sizemore har spillet med i et væld af store film - heriblandt altså 'Saving Private Ryan', men også 'Heat' og 'Black Hawk Down', 'Født den 4. juli', 'Point Break' og 'Natural Born Killers' m.fl.

Han blev fundet bevidstløs i sit hjem i Los Angeles, inden han blev bragt på hospitalet, og han har ikke været vågen siden.

Skuespilleren har en historik med stofmisbrug, og han er flere gange blevet idømt fængselsstraffe.