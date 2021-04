Vil udtale sig for første gang

Britney Spears vil for første gang give retten sin version af sagen om det værgemål, hun er under

Den amerikanske popstjerne Britney Spears vil nu for første gang i offentlig sammenhæng give sin mening til kende om det værgemål, hun er under.

Det besluttede en dommer ifølge nyhedsbureauet Reuters ved et retsmøde tirsdag, hvor Britney Spears' advokat, Samuel Ingham, deltog.

- Min klient har bedt om en høring, hvor hun kan tale til retten direkte, lød det fra advokaten.

39-årige Britney Spears har siden 2008 været underlagt et værgemål, som har betydet, at hendes far, Jamie Spears, har haft kontrol over hendes personlige og økonomiske affærer.

Det betyder blandt andet, at han har styret hendes medicinske behandling, hendes sikkerhed og hendes karriere.

Diskussionen om værgemålet fik nyt liv, da New York Times-dokumentaren 'Framing Britney Spears' udkom tidligere på året

I september 2019 valgte han dog på grund af helbredsproblemer at overlade den praktiske del af jobbet som værge for sin datter til den professionelle værge Jodi Montgomery.

For nylig har Britney Spears via sin advokat ansøgt om, at Jodi Montgomery fremover overtager rollen formelt.

Ifølge nyhedsbureauet er høringen, hvor Britney Spears vil udtale sig, planlagt til at finde sted 23. juni.

Det vides endnu ikke, hvad hun mere specifikt vil udtale sig om.

