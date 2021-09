Vild ægteskabs-hemmelighed: Har også sex med andre

Will Smith har afsløret, at han og Jada Pinkett ikke holder sig til én partner ad gangen

Den 53-årige skuespiller Will Smith har i et stort interview afsløret, at han ikke lever i et monogamt ægteskab og altså går i seng med andre end sin tre år yngre hustru, Jada Pinkett Smith.

Det skriver PageSix.

- Jada har aldrig troet på et konventionelt ægteskab. Hun har familiemedlemmer, der har haft ukonventionelle ægteskaber, så hun er vokset op på en meget anderledes måde i forhold til mig, fortæller Will Smith blandt andet i interviewet.

Må ikke være et fængsel

På trods af at Jada Pinkett har et andet syn på ægteskab, end Will Smith har, har parret levet i et monogamt ægteskab i lang tid.

- Vi har diskuteret meget i forhold til, hvilken måde der er den rigtige, og størstedelen af vores forhold har vi valgt at leve i monogami. Det er dog ikke ensbetydende med, at det er den rigtige måde at gøre det på, forklarer Will Smith og fortsætter:

- Vi har givet hinanden tillid og frihed med troen på, at alle skal finde deres egen vej. For os kan ægteskab ikke være et fængsel.

Will Smith og Jada Pinket Smith har været sammen siden 1997. Foto: Joerg Carstensen

For godt fem år siden, da Will Smith og Jada Pinkett Smith var separerede, havde Jada en affære med sangeren August Alsina. Smith-parret havde besluttet at finde ud af, hvad der var bedst for dem, og i den tid havde Jada Pinkett Smith altså et uofficielt forhold til August Aslina.

Smith-parret fandt dog ud af, at de ikke kunne undvære hinanden og fandt sammen igen.

Vild fantasi

Will Smith afslører desuden, at han som ung havde en vild drøm om at have et entourage bestående af 20 kendiskvinder - heriblandt James Bond-stjernen Halle Berry og Misty Copeland.

Halle Berry var en af de kvinder, Will Smith fantaserede om at have i sit harem. Foto: Ritzau Scanpix

- Jeg ved ikke, hvor jeg så det, eller det var noget lort, fra da jeg var teenager, men idéen om at rejse med 20 kvinder, som jeg elskede og tog mig af og alt det dét. Det virkede som en rigtig god idé, fortæller Will Smith, der dog hurtigt kunne konkludere, at det slet ikke gik.

Will Smith og Jada Pinkett har sammen børnene, Jaden og Willow Smith.