Vild afsløring

Hollywoodstjernen Ewan McGregor var ualmindelig tæt på at tage et farligt valg tidligt i karrieren

Nogle skuespillere har det med at tage den til ekstremerne i forberedelserne til en rolle, og den kategori af skuespillere var Hollywoodstjernen Ewan McGregor tæt på at blive en del af.

I 1996 spillede han rollen som den heroinafhængige Mark Renton i 'Trainspotting', og i podcasten Smart-Less røber han nu, at han havde det svært ved tanken om at skulle spille afhængig uden selv at have prøvet hårde stoffer.

- I starten, altså helt tidligt, tænkte jeg: 'Hvordan kan jeg spille en heroinafhængig uden nogensinde at have taget det?' Jeg var ung, og jeg tænkte: 'Fuck det, bare gør det', siger han i podcasten og fortsætter:

- Jeg tog ikke heroin, og jeg har aldrig taget det, men jeg overvejede det. Det strejfede mig, og jeg sagde til Danny (instruktøren, red.): 'Synes du, vi skal gøre det?'. Jeg tænkte, at jeg ville gøre det med Danny, jeg ville bare blive fucked up med Danny.

Ewan McGregor er blandt andet kendt for rollen som Obi-Wan Kenobi i 'Star Wars'-universet. Foto: Ritzau Scanpix

Annonce:

Respektløs

Alligevel besindede han sig, for før optagelserne for alvor gik i gang, fik han syn for, hvad heroin kan gøre ved et menneske.

- Vi gjorde det ikke, for så snart vi kom i gang, husker jeg, at vi som noget af det første mødte heroinafhængige mennesker i Glasgow.

- Det blev tydeligt, at det var en meget respektløs idé over for de mennesker, vi arbejdede med (på filmen, red.), forklarer han.

Ewan McGregor blev dog siden afhængig af alkohol, hvilket han aldrig havde set komme, da han lavede 'Trainspotting'.

- Dengang anede jeg ikke, at jeg selv ville ende med at kæmpe med afhængighedsproblemer. Jeg blev ædru i år 2000, så når jeg i dag ser på karakterer, der er afhængige, ser jeg gennem en anderledes linse og forstår det bedre. Det er blevet en fast del af mit liv at være ædru, har han fortalt til Variety.