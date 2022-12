Vild bytur: Kendis-søster tatoveret i ansigtet

'Lad vær med at drikke alkohol, børn'.

Sådan lyder opfordringen fra den 24-årige OnlyFans-stjerne og model Lottie Moss, der er lillesøster til en anden velkendt model - nemlig Kate Moss.

Lillesøster har været en tur i byen, og natten blev så vild, at hun endte med at få en tatovering. I ansigtet.

Det skriver Daily Mail.

Den 24-årige model har oploadet en video på TikTok fra tatovørsalonen, hvor hun får tatoveret 'lover' under sit venstre øje. Videoen kan ses nedenunder.

I videoen ses Lottie Moss få den nye tatovering, og efterfølgende gør hun status over sin beslutning, som blev truffet med alkohol i blodet. Alligevel står hun ved beslutningen.

'Jeg fortryder den (tatoveringen, red.) faktisk ikke. Den er her for at blive. Vi lærer at elske den, verden kommer til at lære at elske den, og min mor kommer forhåbentlig til at lære at elske den', siger Lotte Moss og tilføjer dog:

'Lad vær med at drikke alkohol, børn'.

I skrivende stund har hendes video på TikTok over 12.000 visninger.

Et kendt ansigt

Det er ikke første gang, 24-årige Lottie Moss trækker overskrifter i Storbritannien. Hun er nemlig en fast del af Londons eksklusive jet-set og natteliv.

I en alder af bare 13 år blev Lottie Moss test-fotograferet af agentbureauet Storm Management samt Sarah Doukas, der også startede Kate Moss' karriere.

Det skete, da Doukas i JFK-lufthavnen i New York fik øje på Kate Moss tilbage i 1988, da stjernen var på vej hjem til London efter en familieferie på Bahamas-øerne.

Allerede som 14-årig fik Lottie Moss sit første officielle billede offentliggjort i 'Teen Vogue. Hendes første store kampagne var for Calvin Klein.

Og bare året senere debuterede Lottie Moss på catwalk under modeugen i Paris.

