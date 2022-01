Vild forskel: Fejrer to år som ædru og clean

Disney-skuespilleren Shaun Weiss var for bare få år siden udmagret, slidt og på dødens rand - stærkt præget af mange år med alkohol-afhængighed og methamfetamin-misbrug.

Det er han absolut ikke længere, for i disse dage kan han fejre to år som clean og ædru, efter at han i januar 2020 kom i behandling.

Den i dag 43-årige tidligere teenage-filmstjerne spillede den rundkindede, 18-årige målmand Greg Goldberg i ishockey-filmen 'The Mighty Ducks' fra 1992, der fik to opfølgere.

Men siden fulgte en slem nedtur.

Til venstre ses Shaun Weiss som 18-årig, da han havde succes som skuespiller. Knap så megen succes havde han i 2018, hvor han på et mugshot til højre lignede en, der for alvor var gået i hundene på sprut og stoffer. Instagram/PR Foto

Det skete blandt andet som følge af begge forældres død. Han endte på gaden som hjemløs og udviklede et hårdt misbrug af diverse substanser.

Alt det kendte offentligheden dog ikke til, før der i 2018 dukkede et såkaldt mugshot op af Shaun Weiss i medierne, hvor folk genkendte skuespilleren.

Udmagret og trist lignede han en, der var tæt på at dø.

Nye tænder

Siden kom han på ret køl af med hjælp fra skuespilleren Drew Gallagher, der i begyndelsen af 2020 startede en indsamling, der havde til formål at skaffe Shaun Weiss et nyt sæt tænder, ligesom han kom i intensiv misbrugsbehandling.

I september 2020 - lidt over et halvt år senere - var han godt på vej mod sit nye liv, da Ekstra Bladet skrev om Shaun Weiss' daværende vilde forhandling.

Og den mere end holder altså i dag. Weiss er fortsat clean, drikker ikke alkohol og har det fint. Dermed fejrer han to års jubilæum som 'en helt ny mand' - både indeni og udenpå.

'Tillykke, Shaun Weiss, med de to år som ædru. Så stolt af dig, brormand - se på dig nu!', skriver Drew Gallagher på sin Instagram-profil, og lægger samtidig det sammenligningsbillede op, du kan se i toppen af denne artikel og herunder.

På det første billede, der er taget i 2019, ser Weiss mager og pjusket ud, mens han i dag i begyndelsen af 2022 har både sul og glød i kinderne.

12 berømte trin

Weiss har lagt samme billede op på sin egen Instagram.

'En rejse på 1000 mil begynder med 12 fantastiske trin', skriver han til billedet med henvisning til det velkendte 12-trins genopretningsprogram, der blandt andet benyttes af AA - Anonyme Alkoholikere.

For at fejre jubilæet havde Shaun Weiss og hans 'redningsmand' Drew Gallagher planlagt at spise mad på Brent's Deli forleden - den samme restaurant, hvor Weiss indtog sit første måltid, efter at han blev løsladt fra spjældet for gud ved hvilken gang tilbage i 2017.

Fejringen blev dog ikke helt som planlagt, idet Shaun Weiss følte sig sløj, og vennerne fik derfor jubilæumsmiddagen 'to-go'.