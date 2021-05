Vild forvandling: Kan du se hvem det er?

'Ted'-stjernen Mark Wahlberg har de seneste uger været under en seriøs kropsforvandling. Fra det fitte til det lidt mindre fitte.

Det viser han på sin Instagram-profil.

Tidligere kunne vi skrive om Will Smiths ekstra kilo på grund af corona, men Mark Wahlberg har en lidt anden årsag. Han lader kiloene komme, fordi han skal spille en rolle i filmen 'Father Stu'.

Fra fit til pomfrit

For under en måned siden fortalte Mark Wahlberg i et talkshow, at han havde planer om at tage 18 kilo på over seks uger. Og nu er de første knap ti kilo allerede kommet på kropskontoen.

Sådan ser Mark Wahlberg ud i dag. Foto: Privat

Om han udelukkende har spist fra sin egen burgerkæde, Wahlburgers, vides ikke. Men det kunne tænkes, at fastfood fyldte hele kostpyramiden for den ellers normalt toptrænede skuespiller.

'Jeg har tænkt mig at tage cirka ti kilo mere på, før jeg er klar til rollen,' skriver han på sin Instagram.

Billedet her er taget for under en måned siden. Der så Mark Wahlberg noget mere trænet ud. Foto: Privat

Normalt kender man Mark Wahlberg som en meget trænet gut, der mindst en gang om dagen skal runde fitnesscenteret. Og som lever på en meget streng diæt, så kiloene holder sig væk. Men lige nu nyder han, at han ikke skal tænke over, hvad han spiser.

'Jeg har haft lyst til at leve sådan her i lang tid. Jeg vil spise pandekager, gå til bageren, spise junk. Jeg vil spise alt, jeg kan få fingrene i.'

Ikke første gang

Tidligere har Mark Wahlberg arbejdet hårdt for at se ud på en bestemt måde i forbindelse med filmroller. I filmen Pain & Games tog han eksempelvis 18 kilo på af ren muskelmasse.

Han har også taget over 25 kilo på for at passe ind i filmene 'Deepwater Horizon' og 'Patriot's Day'.