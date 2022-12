Vild forvirring om gigant-formue

Elon Musk, der er chef for Tesla og ejer af Twitter, har mistet titlen som verdens rigeste mand. Sådan skrev magasinet Forbes onsdag ifølge Reuters.

Det blev oplyst, at førstepladsen var blevet overtaget af den franske forretningsmand Bernard Arnault og hans familie. Arnault er direktør for LVMH, der er moderselskab for luksusvaremærket Louis Vuitton.

Men forvirringen er total.

Umiddelbart efter måtte Reuters trække i land, da Elon Musk igen overtog topplaceringen på den live-opdaterede liste over verdens rigeste personer hos Forbes.

Musk havde toppet listen siden september 2021, hvor han overtog pladsen fra Amazon-stifteren, Jeff Bezos, men Tesla-topchefen har mistet terræn, efter han tidligere i år solgte en stor del af sine aktier i Tesla for at kunne købe Twitter for 44 milliarder dollar.

Elon Musk lover store omstruktureringer i Twitter og fyrer halvdelen af medarbejderne Elon Musk købte Twitter, og det har ikke helt været uden postyr

Twitter-ejeren og Arnault-familien har i de seneste timer kæmpet om førstepladsen på listen, der bliver opdateret i realtid.

I skrivende stund er Elon Musk igen på toppen med en samlet formue på 185 milliarder dollars - lige en smule foran Arnault, der har en formue på 184,7 milliarder dollars.