Vild julegave: Befrier 20 kvinder fra fængslet

Den amerikanske rapper Meek Mill har selv erfaring med at fejre jul bag tremmer, og nu svinger han kortet for at hjælpe andre i samme situation

Han har selv dårlige erfaringer med at fejre højtiderne i en fængselscelle, og derfor forsøger han nu at bringe juleglæde til en række amerikanske familier, der er i en penibel situation.

Den verdenskendte rapper Meek Mill, der blandt andet står bag hittet 'Going Bad', der næsten har en milliard afspilninger på Spotify, har i år givet en noget speciel julegave.

Gennem sin velgørenhedsorganisation 'Reform Alliance' har han nemlig betalt kaution for hele 20 indsatte kvinder i Philadelphia, så de kan få lov at holde jul med deres familier.

Det skriver mediet XXL Magazine.

- Ingen burde tilbringe juletiden i fængsel, bare fordi de ikke selv kan betale kaution. Jeg er taknemmelig over at få muligheden for at hjælpe de kvinder til at kunne være sammen med deres familier og elskede på denne særlige tid på året, siger rapperen til det lokale medie Fox29.

Fem af kvinderne blev allerede løsladt 23. december, så de kunne nå hjem til juleaften og -morgen. Yderligere 15 kvinder bliver løsladt i løbet af ugen, skriver mediet.

#BefriMeek

Meek Mill blev ifølge Soundvenue idømt to til fire års fængsel i 2017 for at bryde reglerne i sin prøveløsladelse efter tidligere at være blevet anholdt for blandt andet narko- og våbenbesiddelse.

Men dommen blev omstødt i højesteret, og rapperen blev løsladt mod kaution - blandt andet efter den virale befrielses-kampagne på sociale medier, der buldrede under hashtagget 'FreeMeek' (Befri Meek, red.).

Herefter engagerede han sig i velgørenhedsarbejdet, blandt andet sammen med sin legendariske rap-kollega Jay-Z, der også er medstifter af 'Reform Alliance'.

