'Vild med dans'-stjerne i Ukraine: - Krig er aldrig svaret!

Ukrainsk-amerikanske Maksim Chmerkovskiy - en af de kendte professionelle dansere i den amerikanske udgave af 'Vild med Dans' - lagde torsdag en video op fra Ukraine på sin Instagram, hvor han udtrykker sin sorg over den nuværende situation mellem Rusland og Ukraine

Tidligere i denne måned rejste den amerikanske stjerne Maksim Chmerkovskiy til sit hjemland Ukraine for at deltage i Ukraines udgave af 'Vild med Dans'.

Timingen kunne dog ikke have været dårligere efter Ruslands invasion af Ukraine.

Maksim Chmerkovskiy er i sorg over, hvad der sker i hans hjemland. Her fra 2009, da han deltog i ballroom-danseshowet 'Burn The Floor' på Broadway i New York sammen med Karina Smirnoff. Foto: Evan Agostini/Ritzau Scanpix

Maksim Chmerkovskiy befinder sig derfor på nuværende tidspunkt i Ukraines hovedstad Kiev og har torsdag lagt en video ud, hvor han fordømmer og taler om den ustabile situation i landet, mens man kan høre sirener i baggrunden.

I videoens beskrivelse skriver han blandt andet: 'Der er altid en anden vej! Krig er aldrig svaret!'

Udover hans frustration over Ruslands invasion og præsident Putins propaganda overfor det russiske folk, fortæller Maksim Chmerkovskiy følelsesladet om sine venner, som er Ukrainske statsborgere og derfor ikke har de samme muligheder for at slippe væk fra de store uroligheder, som han selv har, fordi han har sit amerikanske pas.

- Mine venners børn, mødre og fædre som lever i Ukraine, kan ikke bare rejse væk, siger Maksim Chmerkovskiy i videoen, mens han forsøger at holde tårerne tilbage.

Maksim Chmerkovskiys kone, Peta Murgatroyd, som også er en kendt danser, har ligesom sin mand været på de sociale medier torsdag aften, hvor hun appellerer til sine følgere om at bede bønner for sin mand i Ukraine.