Vild påstand: Lider af demens

Britney Spears' far indikerer i nogle dokumenter, at hun lider af demens

Britney Spears har været umyndiggjort siden 2008, hvor hun havde et mentalt sammenbrud. Hendes far, Jamie Spears, har siden hen haft rollen som værge for hendes personlige sager, hendes ejendom og hendes økonomiske forhold.

Det betyder blandt andet, at han har styret hendes medicinske behandling, hendes sikkerhed og hendes karriere.

Siden 2008 har der været mange spekulationer om baggrunden for det langvarige formynderskab, og hvorvidt den amerikanske popsangerinde ønsker at være bundet af sin far.

Indikerer demens

Fredag kom det frem, at Britney Spears' far har indikeret i nogle dokumenter, som blev udarbejdet i 2008 i forbindelse med at faderen overtog Britney Spears' økonomi, at Britney Spears lider af demens. Det skriver flere internationale medier heriblandt Page Six.

Det hele baserer sig på en kommende BBC-dokumentar, som har navnet 'The Battle for Britney', skriver The Sun.

I dokumentaren forlyder det, at dokumenterne stammer helt tilbage fra 2008, hvor Jamie Spears har påstået, at sin nu 39-årige datter skulle lide af demens.

Her har faderen udfyldt nogle hospitalsdokumenter, hvor han har krydset et felt af, som skulle lyde, at hun enten lider af den pågældende sygdom eller var i behandling for det. Dette for at godtgøre, hvorfor han skulle kontrollere Britney Spears' økonomi.

I den kommende BBC-dokumentar forklarer en journalist ved navn Mobeen Azhar, at Britney Spears enten lider af demens, eller at det er farens forsøg på at få fingrene i pop-prinsessens pengekasse.

Jamie Spears har nægtet at udtale sig i BBC-dokumentaren, men har tidligere insisteret på, at han har sin datters bedste interesser, og at han beskytter hende, skriver The Sun.

Faderens helbredsproblemer I september 2019 valgte Jamie Spears på grund af helbredsproblemer at overlade den praktiske del af jobbet som værge for sin datter til den professionelle værge Jodi Montgomery. For nylig har Britney Spears via sin advokat ansøgt om, at Jodi Montgomery fremover overtager rollen formelt. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er høringen, hvor Britney Spears vil udtale sig, planlagt til at finde sted 23. juni. Det har medført, at fans verden over startede en bevægelse for at få Britnet Spears 'fri'. Bevøgelsen blev kaldt 'Free Britney'.

Mange fans tilsluttede sig 'Free Britney' bevægelsen. Foto: Ritzau Scanpix

Britney Spears har været forfulgt af skandaler gennem sin lange karriere. Her har vi samlet overblikket.